Ladri rubano il camion dei vigili del fuoco in caserma: il furto durante la festa per il Foggia in finale playoff La cisterna contenente 14mila litri di gasolio, rubata l'altra sera tra i festeggiamenti per la vittoria del Foggia contro il Pescara







di Redazione web La cisterna del comando provinciale dei vigili del fuoco, contenente 14mila litri di gasolio, rubata l'altra sera tra i festeggiamenti per la vittoria del Foggia contro il Pescara nella semifinale playoff di serie C, è stata ritrovata dai carabinieri, nelle campagne di Ascoli Satriano, ma senza più carburante all'interno. #Foggia in finale playoff, scatta la festa: i ladri ne approfittano e rubano il camion dei vigili del fuoco https://t.co/wv76rD9f9P — Leggo (@leggoit) June 11, 2023 Il Furto Il furto è avvenuto nella notte nel piazzale della caserma dei vigili del Fuoco di Foggia. Stando alle indagini alcuni ignoti, sfruttando il momento di esultanza per il passaggio in finale del Foggia, si sarebbero introdotti nella sede del comando e rubato il mezzo dal piazzale. La denuncia era partita dagli stessi vigili del fuoco poco dopo l'episodio, i quali hanno chiesto subito l'intervento dei carabinieri. Il mezzo di soccorso era parcheggiato nel cortile della caserma di via Napoli. Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Giugno 2023, 16:46

