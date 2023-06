Pestaggi e razzie alla festa di fine anno del liceo Volta: tre studenti feriti, spariti smartphone e catenine d'oro

di Redazione web

La festa per celebrare la fine dell'anno scolastico organizzata dagli studenti del liceo Volta si è trasformata in una notte di violenza, con pestaggi e razzie, venerdì a Milano. Centinaia di ragazzi, come riportato da Il Giorno, si sono radunati nei giardini di via Benedetto Marcello, di fronte al liceo scientifico, per festeggiare la fine dell'anno scolastico con musica e drink in un party abusivo e autogestito.

Gruppi di infiltrati

Ad un certo punto, come hanno segnalato gli stessi studenti, gruppi di altri giovani si sono infiltrati nella folla e sono scattate le aggressioni. Due studenti di 18 anni sono finiti al pronto soccorso del Policlinico, uno con un taglio sulla fronte e l'altro, secondo le testimonianze, con il naso fratturato e traumi alla mandibola.

Il party abusivo

Il party abusivo, che si tiene ogni anno, è un evento che scatena anche le proteste dei residenti per il caos e la musica ad alto volume fino a tarda notte. La musica venerdì è andata avanti fino all'1:30 e poi la situazione è degenerata con le aggressioni ad alcuni studenti, da parte di altri giovani arrivati dall'esterno e descritti come stranieri. All'arrivo di una volante poi la folla si è dispersa.

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Giugno 2023, 16:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA