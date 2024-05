Francesco Facchinetti, il papà Roby compie 80 anni. La dolce dedica del figlio: «Ti amo più della mia vita»

di Cristina Siciliano

Francesco Facchinetti che oggi 2 maggio, compie 44 anni, ha voluto riunire tutti i suoi fratelli nelle ultime ore per organizzare una festa a sorpresa per gli 80 anni di papà Roby. «Auguri papà, ti amo più della mia stessa vita», ha scritto Francesco Facchinetti su Instagram. Il conduttore ha poi pubblicato sul suo profilo una foto che ritrae la famiglia al completo: ci sono i fratelli Alessandra, Valentina, Roberto e Giulia.

La festa

Francesco Facchinetti ha organizzato un mega party per il compleanno di papà Roby: tutto documentato rigorosamente con foto e video pubblicati nelle sue Instagram stories. In uno dei tanti video è stata ripresa l'entrata di papà Roby nel salone dove è stata organizzata la festa per il suo compleanno. Il papà di Francesco Facchinetti ha poi scartato il regalo che ha ricevuto per il suo compleanno: un bolerino con ricami realizzati con Svarovski. Non si può fare a meno di notare la gioia negli occhi di papà Roby mentre spegne ben 80 candeline.

Il compleanno di Francesco Facchinetti

Francesco Facchinetti oggi 2 maggio compie 44 anni.

