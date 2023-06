«Non voglio invitare la nonna 98enne del mio fidanzato al matrimonio. Sono io la sposa e voglio solo ubriacarmi»

di Redazione web

Il desiderio più grande di tutti i nonni? Che i loro nipoti possano sempre vivere felici. Quello di una nonna, in particolare, è sempre stato vedere il nipote prediletto sposato con l'amore della sua vita. Ma le cose si sono piuttosto complicate quando una futura sposa ha espresso il desiderio di non invitare la nonnina 98enne al ricevimento. Ne è scaturita una prevedibile lite tra i futuri sposi, e la donna ha deciso di condividere la sua storia sui social per chiedere parere agli utenti sul da farsi.

La sposa non vuole la nonna al matrimonio

La futura sposa, determinata a non invitare la nonna del fidanzato al loro matrimonio, ha spiegato tutta la storia su Reddit, chiedendo un parere agli utenti. «Ho 28 anni e il mio fidanzato 30, ci sposeremo il mese prossimo. Sta andando tutto alla grande, ma abbiamo litigato seriamente sull'invitare sua nonna al nostro matrimonio. Abbiamo concordato di non invitare bambini poiché vogliamo che il ricevimento sia una grande festa per amici e familiari adulti, con balli, musica ad alto volume e un open bar. Tuttavia, esattamente per le stesse ragioni per cui non vogliamo bambini, non voglio nemmeno la sua anziana nonna al nostro matrimonio. Ho detto che può venire alla cerimonia ma non al ricevimento. Sarà estremamente rumoroso e voglio che ci sia un'atmosfera di festa, e lei si sentirebbe estremamente fuori posto.

I commenti

Il racconto della futura sposa ha raccolto migliaia di commenti in cui gli utenti di Reddit hanno espresso la loro opinione. Nella maggior parte dei casi si sono trovati concordi nel sottolineare l'egoismo della richiesta della ragazza, e di come la nonna sia decisamente adulta e capace di decidere cosa è troppo fastidioso per lei. «Non è una bambina e non dovrai prenderti cura di lei. Onestamente questo mi basterebbe per annullare il matrimonio», commenta duramente un utente. «L'amore della tua vita sta dicendo che per lui è importante. Sai che per qualcuno a cui lui tiene molto è importante. E stai mettendo un'ubriacatura davanti a questo? FFS. È un'adulta da più a lungo di quanto tu sia stata viva - sono abbastanza sicuro che possa gestire qualsiasi stanchezza e rumore come desidera», scrive un altro.

