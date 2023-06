Papà bacia il figlio di 5 anni sulle labbra, giusto o sbagliato? Il video social scatena il dibattito: «È preoccupante»

di Redazione web

Baciare i figli sulle labbra è giusto o sbagliato? Da genitore, formare un legame forte con i propri bambini è una questione di primaria importanza, e questo passa anche attraverso le dimostrazioni fisiche di affetto. Ma la questione su quanto siano opportuni quei baci solitamente riservati agli innamorati è quanto mai attuale tra le mamme e i papà. Negli ultimi giorni, al centro delle critiche ci è finito proprio il papà di un bambino di cinque anni, che ha condiviso su TikTok un video in cui, in maniera molto spontanea, bacia il figlioletto sulle labbra. Ma non si aspettava che il gesto scatenasse un vero e proprio dibattito.

Papà bacia il figlio sulle labbra

Tom, che pubblica su TikTok come @tom_leeds, ha condiviso un video per rispondere a un commento di un utente che si complimentava con lui per il colore dei suoi occhi e si chiedeva se stesse utilizzando un filtro. Mentre spiegava di non usare alcun trucco, e che i suoi occhi erano naturalmente azzurri, Tom ha chiamato in causa il figlio per mostrare anche i suoi, di occhi. «Non ho nemmeno gli occhi più belli in casa mia», ha ammesso Tom, per poi chiedere al bambino di dargli un bacio. E così i due si sono baciati teneramente sulle labbra. Ma la dimostrazione di affetto non è piaciuta troppo ai follower, che hanno cominciato a criticarlo: «Semplicemente stupendi entrambi ma non baciarlo sulle labbra», si legge in un commento che ha generato oltre trecento risposte, scatenando un vero e proprio dibattito.

I commenti

«Ho 54 anni e bacio ancora entrambi i miei genitori sulle labbra quando li saluto dopo averli visti.

