Mandano i bambini a scuola con scarafaggi e cimici nello zaino, arrestati i genitori. Le maestre: «Strisciavano fuori, erano ovunque»

di Redazione web

Una coppia di genitori è stata arrestata perché i loro figli sono arrivati ​​a scuola coperti di cimici e insetti. La coppia è accusata di essere un pericolo per i propri bambini ed stata sottoposta a fermo per maltrattamenti sui minori. I funzionari e gli insegnanti che lavorano nell'istituto scolastico hanno segnalato l'accaduto, avvenuto lo scorso maggio, all'ufficio della polizia locale.

Gli scarafaggi, secondo i testimoni, strisciavano fuori dalle loro borse impedendo lo svolgimento delle lezioni.

Il compleanno della bambina è un flop, la mamma si dispera: «Venuti solo 2 compagni». Criticata su TikTok: sei tu il problema

Modella curvy non rinuncia al bikini (fucsia): «Ogni corpo merita di brillare»

Bambini e scarafaggi: arrestati genitori

Miranda Campbell, 32 anni, e Jason Goodspeed, 39 anni, sono stati accusati dall'istituto scolastico della città di Youngstown di maltrattamenti ai danni dei tre figli e hanno segnalato l'accaduto allo sceriffo della contea di Mahoning, in Ohio.

La scuola ha riferito alle autorità che i bambini si presentavano in aula in «condizioni pietose».

Dopo essere state allertate, le forze dell'ordine hanno effettuato un controllo sanitario all'interno della residenza della famiglia Goodspeed.

A casa, gli agenti di Mahoning hanno trovato una grande infestazione di scarafaggi e cimici che ha impedito loro di controllare il seminterrato. La polizia ha cercato di rimuovere i diversi animali presenti nella casa, per poi scoprire anche la presenza di amici a quattro zampe, cosa che ha portato all'accusa di mancata registrazione di un cane di cui la signora Campbell si è dichiarata colpevole.

La proprietà è stata chiusa e sequestrata in quanto considerata non sicura per la salubrità della famiglia. Gli agenti hanno anche riportato che prima di arrivare in casa, potevano sentire malodori e olezzi sin dal marciapiede difronte.

Secondo quanto riferito, i genitori hanno affermato di aver cercato di sbarazzarsi dell'infestazione senza alcun risultato. La signora Campbell ha dichiarato di non essere mai stata contattata dal distretto scolastico in merito alle condizioni dei bambini. Bambini che oggi sono stati affidati ai familiari della coppia, al momento sottoposta agli arresti.

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Giugno 2023, 14:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA