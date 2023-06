Il compleanno della bambina è un flop, la mamma si dispera: «Venuti solo 2 compagni». Criticata su TikTok: sei tu il problema

di Redazione web

La bambina di cinque anni invita i compagni dell'asilo alla sua festa di compleanno, ma su 25 si presentano solo in 2. A raccontarlo è la mamma, che si è sfogata con un video su TikTok diventato virale. Sadie Christgau, ha pubblicato un video che ha raggiunto 3 milioni di visualizzazioni, con l'aggiunta di oltre 11mila commenti. «Ho invitato tutta la sua intera classe, ma si sono presentati solo in due. Abbiamo cose da mangiare per tutti e 25, sono nel panico e non so cosa fare», ha detto la mamma americana.

Cosa ha detto la mamma

«Ho cominciato a scrivere a tutti i miei amici che hanno figli, gli ho chiesto di venire.

La reazione dopo le critiche

La donna ha poi pubblicato un altro video per rispondere alle tante critiche: «Pensavo che invitare l'intera classe sarebbe stato più facile che chiederle di scegliere alcuni amici, e non volevo lasciare fuori nessuno», ha detto la mamma. A salvare la festa sono stati i suoi amici di Facebook, che ha invitato in extremis. «Sono venuti con i figli e i bambini si sono divertiti tanto insieme», ha concluso.

