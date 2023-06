Bambina si imbuca alla festa di compleanno al parco, una donna le nega la fetta di torta: «Non sei invitata». La mamma: è un'ingiustizia

di Redazione web

Una mamma si è sfogata su TikTok dopo un'ingiustizia subita al parco con sua figlia.

La mamma in questione è Kat Stickler, una tiktoker da oltre 10 milioni di follower sulla piattaforma cinese. La giovane donna documenta le sue giornate e crea contenuti comici sulla sua vita. Ha una figlia di nome MK di 5 anni che cresce da sola perché ha divorziato dal marito da qualche anno.

Qualche ora fa ha pubblicato un video in cui racconta la sua disavventura al parco che l'ha lasciata senza parole, ma che le ha generato solo tanta rabbia.

Andiamo a vedere cosa è successo.

«Quella torta non è tua!»

La giovane mamma ha raccontato che nel pomeriggio si era recata con la figlia MK al parco vicino casa. La bambina ha subito fatto amicizia con alcuni bambini che stavano festeggiando il compleanno di uno di loro.

Quando è arrivato il momento di fare gli auguri al festeggiato, tutti i bambini si sono riuniti intorno alla torta per cantare la classica canzoncina. Subito dopo è arrivato il momento di mangiare la torta di compleanno.

MK, la figlia della tiktoker, era intenta a prendere un piattino con una fetta di torta, quando una mamma degli invitati si è avvicinata alla bambina per toglierglielo, dicendo: «Questa non è la tua torta perché loro non sono tuoi amici e tu non sei stata invitata».

La reazione della mamma tiktoker

Kat Stickler non ha atteso un secondo in più per andare dalla figlia e portarla via dalla festa prima che la piccola scoppiasse a piangere. Si è detta molto dispiaciuta della situazione, ma soprattutto arrabbiata con quella mamma che si era rivolta con tono arrogante alla figlia che non aveva nessuna colpa.

Su TikTok i commenti sono quasi tutti a favore della tiktoker e contro la mamma che ha negato quella fetta di torta alla bambina.

Altri invece si chiedono perché Kat Sticker, la tiktoker, non abbia portato via la bambina durante lo spegnimento delle candeline, dicendole che, dopotutto, non era stata invitata.

La bambina MK ha reagito bene e ha capito che lei non aveva fatto assolutamente nulla di sbagliato, anzi, si è comportata da bambina solare e dolce, lasciandosi l'episodio alle spalle.

