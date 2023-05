«Mia suocera ha organizzato il mio baby shower ma non mi ha invitata e ha detto a tutti il nome della bambina»: la mamma furiosa

di Redazione web

L'usanza anglosassone del baby shower, la festa organizzata prima della nascita di un bambino per celebrare l'arrivo imminente e condividere con i propri cari la gioia dell'attesa, ricevere doni e - e ventualmente - rivelare il nome scelto per il nascituro, si è recentemente diffusa anche in Italia ed è diventata per molti la normalità. Non è raro che ad organizzarla siano le amiche della futura mamma, i parenti o, come nel caso della protagonista di una singolare disavventura legata al party, la suocera. Ma la donna, che ha condiviso la sua esperienza sui social, si è amaramente pentita di aver affidato l'evento alla madre del compagno: non solo la donna non l'ha invitata, ma non ha rispettato nessuno dei suoi desideri, oltre ad aver rivelato il nome della bambina anche se le era stato esplicitamente detto di non farlo.

Suocera organizza il baby shower ma non invita la mamma

La mamma in attesa ha spiegato che è attualmente incinta del sesto figlio, il primo con l'attuale partner, e mentre all'inizio non desiderava affatto un baby shower, è stata convinta dalla suocera a festeggiare con la promessa che avrebbe pensato a tutto lei. Così la mamma ha dato chiare indicazioni su quali fossero i suoi desideri per quel giorno. Tra le richieste c'era quella di essere informata quando gli inviti sarebbero stati pronti, perché desiderava consegnarli ad alcune persone a lei vicine piuttosto che ad altre. Con suo grande stupore, invece, la suocera ha pubblicato su Facebook l'invito non solo senza prima comunicarglielo, ma escludendo anche tutti gli amici della mamma, e persino la mamma stessa. In un post su Reddit, la donna ha scritto: «Poi mi ha informato che invierà un secondo invito tra un paio di settimane, e allora toccherà alla mia lista di invitati.

Ma quando finalmente è riuscita a guardare l'invito su Facebook, è rimasta inorridita: la suocera aveva pubblicato il nome completo di sua figlia in testa all'evento, nonostante lei avesse detto esplicitamente che avrebbe voluto comunicarlo solo una volta dopo la nascita». A peggiorare le cose, la suocera aveva anche ignorato i suoi desideri per un evento a tema bosco e aveva anche invitato tutte le persone che la mamma aveva dichiarato di non volere.

«Non so cosa fare - conclude la mamma chiedendo aiuto agli utenti di Reddit - perché se dico come mi sento al mio partner, lui non vedrà il mio punto di vista e si limiterà a difendere sua madre dicendo che voleva fare qualcosa di gentile per noi. Ma ho l'impressione che che sia stato organizzato tutto in modo da concentrare l'attenzione sulla bambina, mia suocera e suo figlio, come se io fossi una semplice fattrice. Vorrei solo non vederla e ignorarla, ma amo il mio partner e non voglio turbarlo». I commentatori del post si sono schierati fermamente dalla parte della mamma, con molti di loro che l'hanno incoraggiata a non partecipare al baby shower o a chiedere alla suocera di annullarlo. Una persona ha detto: «Hai bisogno che il tuo ragazzo si faccia avanti e dica a sua madre di correggere l'invito. Dovrebbe anche essere in grado di invitarti nel gruppo o puoi fargli pubblicare un annuncio con le tue preferenze nel gruppo dal suo Facebook».

