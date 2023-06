Mamma paga 740 euro per la torta del primo compleanno del figlio. Al taglio la scoperta: «È di polistirolo»

di Redazione web

Un party per il primo compleanno del figlio festeggiato in grande stile e senza badare a spese, ma rovinata da una torta...finta. Il dolce, una elaborata opera di cake design, è stato pagato 740 euro dalla mamma del piccolo festeggiato, che era totalmente all'oscuro di aver sborsato la grossa cifra per una torta di polistirolo. La donna ha raccontato l'accaduto in un video pubblicato su TikTok, in cui spiega che la colpa del malinteso non è della pasticceria.

Mamma va in vacanza da sola: «Bado ai figli e alla casa tutto il giorno, ho bisogno di staccare. Mio marito dice che sono un'egoista»

Bimba si imbuca alla festa di compleanno, una mamma le nega la torta: «Non sei invitata, non sono tuoi amici»

La torta di polistirolo

Il video pubblicato dalla mamma americana, che risponde all'account Tiktok @thebabyshy, è stato visualizzato più di 5 milioni e mezzo di volte e ha raccolto centinaia di commenti. La donna lo ha condiviso qualche giorno dopo il compleanno del figlio, mostrando la torta a tema Las Vegas ordinata per la festa con 60 invitati per l'organizzazione della quale si era rivolta a una party planner, spendendo oltre diecimila dollari. Il dolce a più piani riproduce un palco, dove a esibirsi è proprio l'unenne. L'amara sorpresa al momento del taglio: sotto lo strato di zucchero non si nascondeva un soffice pan di spagna farcito, bensì un blocco di polistirolo. «Ma quanto l'hai pagata?», si sente qualcuno chiederle. La risposta è proprio 800 dollari (circa 740 euro).

Cosa è successo

La mamma ci tiene a spiegare che non si è trattato di una truffa, ma di una mancanza di comunicazione da parte dell'organizzatrice (della quale non sembra essere affatto soddisfatta).

Le critiche

Alla pubblicazione del video, la donna ha ricevuto anche numerose critiche da parte di chi ha trovato eccessivo spendere una cifra tale per organizzare il compleanno di un bambino che molto probabilmente non lo ricorderà, ma lei ha risposto pubblicando altri video in cui mostra tutti i regali ricevuti (giocattoli, e molti soldi) e spiega che è ben felice di spendere per celebrare suo figlio.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Giugno 2023, 12:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA