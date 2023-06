«Nessuno è venuto al compleanno di mia figlia di 5 anni»: la foto straziante. Ma sorge un dubbio: «Non ti vergogni?»

di Redazione web

Le immagini sono spesso più efficaci delle parole quando si tratta di trasferire un'emozione. Ed è questo il caso della fotografia di una bambina seduta - da sola - a capo di una lunga tavolata imbandita a festa. È il giorno del suo quinto compleanno, lei è vestita con i suoi abiti preferiti e aspetta gioiosa l'arrivo dei suoi piccoli invitati al locale scelto per festeggiare. Ma nessuno arriverà. La foto della bimba che ha rischiato di avere una grande delusione proprio nel suo giorno speciale è stata condivisa da sua mamma, che grazie a quella immagine è riuscita a regalare una giornata di felicità a sua figlia.

Gli invitati non vanno al compleanno della bambina

La storia degli invitati che non si prensentano al compleanno della bambina di 5 anni è stata raccontata sui social dalla mamma, l'influencer americana Lex Fitzgerald, che l'ha condivisa in un post su Instagram. «Da madre, il mio cuore si è spezzato vedendo la mia bambina seduta lì ad aspettare che arrivassero i suoi amici. Avevamo invitato tutta la classe, la classe dell'anno scorso e altri amici. Solo il 30% di loro aveva accettato l'invito, ma abbiamo pensato che anche una piccola festa sarebbe stata ugualmente divertente. Dopo 20 minuti di attesa, però, ho capito che era possibile che non si sarebbe presentato nessuno». Distrutta al solo pensiero, Lex ha pensato di rivolgersi al gruppo Facebook della comunità locale, non aspettandosi di certo troppo da quell'invito fatto all'ultimo momento. E invece la sua richiesta d'aiuto è stata accolta da decine di persone: «Nel giro di pochi minuti di sono presentate famiglie pronte a condividere la giornata con mia figlia. Siamo passati dall'avere nessuna persona al tavolo a non trovare più un posto disponibile in tutto il locale. L'intero ristorante era pieno di famiglie che si rifiutavano di lasciare che mia figlia festeggiasse da sola».

Le critiche

Il post di mamma Lex, quattro figli, ha toccato il cuore di molti.

