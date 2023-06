Mamma non capisce perché il figlio parla sempre da solo con il muro, poi la scoperta: ha un tenero segreto

di Redazione web

I bambini piccoli hanno una capacità di immaginazione e creatività che spesso prende di sorpresa gli adulti. Così una mamma si è decisamente preoccupata quando ha notato che il figlio parlava regolarmente da solo rivolgendosi a un muro, sempre nello stesso angolino. «Mi chiedevo perché stesse sempre lì a parlare da solo», ha scritto la donna pubblicando su TikTok un video del bambino accovacciato accanto al muro malandato. La tenera clip, che nasconde un segreto, è diventata virale sul social totalizzando oltre 18 milioni di visualizzazioni.

Il bambino parla con il muro, la spiegazione

L'utente di TikTok @marisolur13, incuriosita dall'attività ricorrente del bambino, si è avvicinata al muro misterioso per scoprire se ci fosse qualche dettaglio che aveva trascrato. È stato allora che ha scoperto cosa stava realmente accadendo: il figlio non era impazzito e non parlava da solo o con un amico invisibile. Chiacchierava con una bambina in carne e ossa attraverso un piccolo varco tra le pareti del muro.

I commenti

Il dolce video ha conquistato gli utenti di TikTok, che hanno lasciato centinaia di commenti. «Tenero e senza alcuna malizia. Solo pura innocenza, ci riportano a quello che siamo stati», scrive un utente. «Iniziano presto con l'amore a distanza», commenta un altro. «Ti seguo solo per continuare a vedere questa tenera storia d'amore! Sei una brava mamma, altrimenti tuo figlio non avrebbe questa tenerezza!».

