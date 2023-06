Modella curvy non rinuncia al bikini (fucsia): «Ogni corpo merita di brillare»

di Redazione web

La modella curvy Jaelynn Chaney ha posato in bikini mentre sponsorizzava alcuni costumi da bagno e ha voluto mandare un messaggio di body positivity a tutte le ragazze e i ragazzi che la seguono sui suoi profili social, dove conta oltre 200mila follower.

La giovane era diventata famosa agli utenti dei social in seguito alla denuncia alle compagnie aeree affinché potessero garantire una sistemazione e sedili più comodi per tutti, soprattutto per le persone sovrappeso che faticano a stringersi in posti a sedere strettissimi. Il video di denuncia postato su TikTok aveva registrato oltre 16 milioni di visualizzazioni ed era diventato virale.

Il messaggio della modella

Qualche giorno fa la modella curvy ha deciso di tornare sul discorso dell'accettazione del proprio corpo tramite alcuni scatti che la mostrano sorridente in piscina con un bikini fucsia.

«Ogni corpo è un corpo da bikini»

La modella curvy ha pubblicato alcuni scatti in piscina con un bikini fucsia a due pezzi, il top superiore presenta una cerniera e alcuni ritagli, mentre il pezzo sotto è uno slip a vita alta con decorazioni nere.

Jaelynn ha scritto: «Quest'estate sarà piena di momenti indimenticabili e giornate in piscina e al mare. La stagione dei bikini è appena iniziata!»

I fan amano la sicurezza che emana la giovane modella e non mancano di farle avere tutto il loro supporto.

