La cintura non si chiude: «Succede quando una persona grassa prende l'areo»: la denuncia della modella curvy

Il suo voleva essere solo un messaggio di body positivity ma ha solo scatenato una polemica social. Il suo nome è Christine, è una modella curvy e su Tiktok è nota per lanciare messaggi a favore del body positivity: non ha paura di mostare i lati negativi di una persona, come si definisce lei stessa, «grassa», però non di meno attacca la «grassofobia» motivo per il quale sui social si batte per i diritti umani e per l'inclusività.

Il video e la polemica

Un video che ha totalizzato quasi 4 milioni di visualizzazioni e centinaia di commenti, tra questi non sono mancate le polemiche. Christine, 22 anni, ha mostrato il disagio che si prova a prendere l'areo da persona «grassa»: «volevo raccontarvi con totale onestà ciò che ho provato l'ultima volta che ho preso un aereo», ha scritto a corredo del video che mostra il momento prima del decollo, quando la tiktoker non è riuscita ad agganciare la cintura di sicurezza nonostante l'abbia allargata tutta.

Ha chiesto così la prolunga agli steward che l'hanno consegnata senza spiegare, però, come si allaccia alla sedia. Un momento che ha messo in imbarazzo la 22enne: «Mi sono sentita tutti gli occhi addosso». E ancora: «Perché non farle semplicemente più lunghe? Mi sono sentita in colpa», ha raccontato la tiktoker.

Poi denuncia l'accaduto pubblicamente: «La grassofobia esiste, quando non viene riconosciuta la tua esistenza e quando vieni trattato da diverso come fai ad accettare te stesso? Se già il mondo non ti accetta...», queste le parole di Christine mentre mostra ai suoi follower cosa vuol dire prendere l'areo da persona curvy.

Nei commenti non sono mancati gli insulti da parte di chi ha giudicato il video della tiktoker come «inutile», perché, a loro dire, non si tratta di grassofobia e se si trova in queste condizioni non bisogna dare la colpa agli altri: «Secondo quale ragionamento corretto si può parlare di grassofobia solo perché la cintura era troppo corta? Te ne hanno portata subito un'altra, dove sta il problema?».

