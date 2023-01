Lizzo in bikini, body shaming e critiche dagli hater senza pietà. Lei si sfoga: «Il mio corpo è arte»

di Redazione Web

Lizzo, una delle cantanti americane di maggior successo è diventata protagonista di uno scontro social su un tema attuale come quello del body shaming.

Dopo l'ennesima critica lasciata nei commenti dagli utenti in merito alle sue caratteristiche fisiche, Lizzo questa volta ha detto basta e si è presa un momento per sfogarsi sui social, mostrandosi ancora una volta, senza paura dei commenti, in bikini: «Se la gente pagasse per i messaggi che lascia online, forse non perderebbe tutto questo tempo in cose inutili»

Lo sfogo di Lizzo sui social

La cantante di ‘About Damn Time’, il brano più trasmesso in Italia del 2022, ancora una volta ha ricevuto insulti dopo essersi mostrata in bikini, gli stessi insulti che le arrivano ripetutamente tra i messaggi sulle piattaforme social. «Come sei grossa, dovresti dimagrire e lo dico per la tua salute», esordisce la cantante citando alcuni dei commenti che legge sotto i suoi post e poi continua: «Ma state bene? Gli artisti sono qui per fare arte, vi rendete conto che non sono qui per soddisfare i vostri standard di bellezza ma per fare arte? E questo corpo è arte».

Tanti i colleghi a favore del suo sfogo sui social: «Grazie per questo messaggio di body positivity, mi sono commossa a sentire le tue parole», si legge tra i commenti. Ma non mancano gli hater di turno, che continuano ad accusarla: «Questa non è arte, basta promuovere tipi di corpi malsani», ha scritto qualcuno.

