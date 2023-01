About Damn Time di Lizzo è la canzone più trasmessa in Italia del 2022. La star in Italia a marzo

Già in vetta nella chart coi dati parziali dell’anno, ‘About Damn Time’ di Lizzo vince il testa a testa con ‘Giovani Wannabe’ dei Pinguini Tattici Nucleari. La hit internazionale si laurea, così, brano più ascoltato in radio nel 2022 secondo i dati dell’EarOne Airplay Report 2022.

Vincitrice di 3 Grammy

Si aggiunge, così, un nuovo riconoscimento nel palmares di Lizzo, vincitrice di 3 GRAMMY candidata in 6 categorie nella prossima edizione artista più visualizzata del 2022 su TikTok in USA. Del resto, la hit ‘About Damn Time’ non accenna a rallentare, ormai vicina al miliardo di streams e con oltre 4 milioni di video del brano e oltre 20 miliardi di visualizzazioni sulla piattaforma.

Un anno, dunque, da incorniciare quello di Lizzo che inaugura il 2023 portando in radio il nuovo singolo ‘Special’. Ma l’attesa per i fan italiani è per la tappa milanese del ‘The Special Tour’ che porterà la star sul palco del Mediolanum Forum di Assago il prossimo 2 marzo.

