Modella curvy in bikini mostra la cellulite. Gli hater: «Più crateri sul tuo c**o che sulla luna»

Ariella Nyssa vittima di bodyshaming. La modella curvy è stata attaccata sul suo profilo Instagram, che attualmente conta quasi un milione di follower, per aver mostrato le sue curve e la cellulite.

Sono contenuti che celebrano il body positivity e che molti dei suoi fan apprezzano, altri invece la riempiono di insulti. L'ultimo però ha fatto sorridere Arielle al punto da condividerlo pubblicamente: «Più crateri sul tuo c**o che sulla luna», ha scritto un utente.

Le maniglie dell'amore della modella curvy: «Pensavo di essere nata deforme, ora mi amo così come sono»

Pancia gonfia, l'Influencer mostra il cambiamento durante la giornata: «È normale»

«La tua pancia sembra un c**o», la modella curvy attaccata su TikTok risponde agli hater così

Il commento

Ariella Nyssa condivide ogni giorno diversi scatti del suo corpo, mette in mostra le curve e la cellulite da ogni tipo di angolazione. I fan la premiano per il suo coraggio, lei preferisce chiamarlo in un altro modo: «Non è coraggio, io mi amo così come sono». Motivo per il quale, la modella curvy ricorda quotidianamente ai suoi follower quanto sia importante amare e abbracciare il proprio corpo con tutti i difetti e i pregi.

A corredo del post in cui Nyssa mette in mostra la cellulite si legge: «Ho ricevuto un commento da qualcuno ieri sera su uno dei miei video con scritto «Più crateri della luna!». Devo dire che questa non l'avevo mai sentita prima. All'inizio ero triste. Triste che qualcuno non vedesse la bellezza che in realtà vedevo io nella mia cellulite. Ma poi mi sono ricordata di quanto io sia orgogliosa del mio corpo. Non ascoltare quello che qualcuno ha da dire sul tuo corpo. È TUO! Tratta il tuo corpo come faresti con il tuo migliore amico. Qualcuno al mondo che ami così tanto. Difendilo».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Novembre 2022, 19:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA