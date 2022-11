Rosalinda Cannavò, gli insulti choc: «Sei troppo grassa, puzzi di arancini fritti». Lei non ci sta e pubblica i messaggi di odio

Rosalinda Cannavò replica ai commenti degli hater. La modella italiana, ex concorrente del Grande Fratello Vip e ora concorrente di Tale e Quale Show, si è ritrovata sommersa da commenti pieni di odio: alcuni utenti hanno voluto offenderla puntando sul suo aspetto fisico. Rosalinda, però, non ci sta e replica ai commenti condividendo pubblicamente gli screeshot del bodyshaming ricevuto.

Cosa è successo

«Più dieta durante la settimana se ti devi vestire di bianco», le ha scritto un utente nei direct di Instagram. Tuttavia, l'ex gieffina non si è fatta scalfire dalla critica e a corredo dello screenshot ha scritto: «Ma quanto mi fate ridere con il vostro pseudo bullismo».

Poi, un altro hater ha aggiunto: «Non vestirti di fucsia, ti fa grassa in tv con quei tacchi, sembri una che va a b*ttere». Attaccare l'aspetto fisico e suggerendo di mettersi a dieta non è stato sufficente, Rosalinda Cannavò è stata inoltre attaccata per la sua persona: «Ora che finisci Tale e Quale devi assolutamente prenderti una laurea».

La fidanzata di Andrea Zenga, che già in passato aveva confessato ai follower di aver sofferto di anoressia, ha replicato alla carrellata di insulti così: «Ho riso molto quindi grazie davvero. Prima però voglio dire una cosa a chi scrive certe cose. Secondo me, non avrete molto dalla vita proprio perché volete continuare a scrivere quella degli altri. Per fortuna e grazie a tanto impegno, sono una ragazza che si sta togliendo tante soddisfazioni. Adesso lo do io un consiglio a voi: fate lo stesso, vivete la vostra vita».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Novembre 2022, 10:10

