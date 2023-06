Bambini al ristorante, il pavimento è un disastro: «Genitori, è così difficile ripulire?». Ma la risposta dei camerieri spiazza

di Redazione web

Pezzi di pane, cibo e sporcizia sul pavimento di un ristorante, proprio in corrispondenza di un tavolo con due seggioloni: segno che da lì ci sono passati dei bambini. È questa la scena ripresa in un video pubblicato su TikTok da un uomo che ha colto l'occasione per innescare una battaglia contro i genitori, che non si sono preoccupati di ripulire dopo aver pranzato con i figli. «È disgustoso, dovreste essere dispiaciuti per i camerieri», dice, ma sono proprio gli addetti del settore a contraddirlo. Vediamo cosa è successo.

La critica ai genitori

Un video, diventato virale su TikTok, mostra le condizioni in cui versa il pavimento di un ristorante dopo il pasto consumato da una famiglia con due bambini. Il tiktoker, un commerciante australiano conosciuto sul social con il nome di Beau The Legend, svergogna pubblicamente i genitori filmando il disordine che hanno lasciato sotto alcuni seggioloni. Zoomando su pezzi di pane sulla moquette, dice: «Non mi interessa chi sei come genitore, lasciare un fottuto ristorante in quel modo è disgustoso». Ha continuato: «Sicuramente non è così difficile rimettere a posto dopo il passaggio dei tuoi figli». «Devi dispiacerti per i camerieri», ha aggiunto nella didascalia.

I commenti

Il video ha scatenato i commenti degli addetti al settore ristorazione, ma anche di genitori dai pareri contrastanti.

Poi sono intervenuti i genitori, con uno che ha detto: «Mio figlio ha fatto un casino come questo, sono andato a chiedere una scopa alla signora al bar e lei mi ha detto di non preoccuparmi, è il suo lavoro. Mi ha detto che il mio era rilassarmi». «Le briciole che lascia un bambino sono difficili da raccogliere», ha sottolineato un altro utente. «A meno che tu non porti con te l'aspirapolvere. Mi assicuro solo di dare una buona mancia».

