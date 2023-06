Famiglia di sei persone lascia casa e va a vivere in un autobus a due piani: «Così risparmiamo oltre 1000 euro al mese»

di Redazione web

Una famiglia di sei persone ha scelto di rinunciare a vivere in un normale appartamento e si è trasferita in un autobus a due piani. Questa l'idea balzata in mente a Conrad Kirk, proprietario di una piccola azienda che opera nel settore dei media, e la compagna Nicole McCarthy. Hanno entrambi 31 anni e risiedono a Rotherham (South Yorkshire), nel Regno Unito, insieme alle loro quattro bambine Phoebe (otto anni), Luna (quattro anni), Poppy e Summer (sette anni).

Mutui, la mamma disperata per l'aumento dei tassi: «Pago 500 euro in più al mese. Volevo un altro figlio, ma dovrò rinunciare»

Hamburger del McDonald's nel banchetto nuziale, la scelta degli sposi sorprende gli ospiti: «Ordine da 700 euro»

La coppia nel 2021 aveva acquistato il veicolo (un vecchio autobus di linea Daimler Fleetline del 1978) al prezzo di 2mila sterline, per trasformarlo in una sorta di camper per le vacanze. Dopo averlo ristrutturato arredato con tutto l'occorrente (con una spesa di altri 8mila sterline circa), lo hanno adorato così tanto da decidere lasciare il loro appartamento in affitto, con tre camere da letto, per stabilirsi nel mezzo a tempo pieno.

Addio casa, l'autobus costa meno

All'inizio la decisione è maturata come un semplice sfizio temporaneo. Un gioco, insomma. Ma quando Conrad e Nicole si sono resi conto che potevano risparmiare almeno mille sterline al mese (1160 euro circa), se avessero lasciato la casa in affitto (costava loro 1300 sterline al mese), il gioco è diventato realtà.

In effetti, dopo i lavori di manutenzione al suo interno, l'autobus dei Kirk sembra avere tutto ciò che serve per viverci dentro: ha un bagno, una zona giorno, una cucina separata, una camera con un letto matrimoniale e due a castello, e perfino un piccolo garage. Così i Kirk hanno detto addio alla normale vita in appartamento e hanno spostato il bus nella zona di Rotherham dove le bambine frequentano la scuola.

Buona parte della loro nuova casa su ruote è stata costruita con materiali riciclati per contenere i costi di ristrutturazione. Conrad e la compagna hanno riferito ai media locali di aver guardato alcuni video e chiesto aiuto al suo ettricista di fiducia per compiere alcuni lavori. Faccende a cui hanno preso parte anche le figlie: hanno aiutato i genitori a tagliare i pannelli per le pareti in legno e prendere le giuste misure. «Hanno imparato abilità che altri bambini non imparano a scuola», ha commentato Kirk a riguardo.

La nuova vita

Conrad e famiglia adesso fanno vita diversa. «Non ci rilassiamo davanti alla TV, siamo in giro a fare tante attività diverse con le bambine - ha raccontato Kirk - Sperimentare cose nuove e trascorrere del tempo all'aria aperta sono diventati una parte importante del nostro stile di vita ora».

Una vita nota in parte anche al pubblico social: l'account "six_inabus", aperto da Conrad e Nicole è seguitissimo su Tik Tok, con oltre 276mila followers, che si divertono a guardare i loro brevi video in cui raccontano spezzoni della loro vita costantemente in viaggio.

Non durerà per sempre. Conrad ha fatto sapere che si tratta di una fase di vita bella ed entusiasmante, ma transitoria.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Giugno 2023, 08:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA