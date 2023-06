Papà apre il salvadanaio dopo due anni, dentro ci sono 17.300 euro: «Ci sono volute ore per contarli»

di Redazione web

Un classico salvadanaio a forma di maialino è stato per due anni il custode di una piccola fortuna messa da parte da un padre di famiglia che ha deciso di condividere con gli utenti di TikTok l'apertura del prezioso scrigno. A pubblicare il video sui social è stata la figlia, incredula dell'enorme quantità di denaro che il papà era riuscito a conservare. Una cifra che gli ha permesso di totalizzare oltre 19 milioni di visualizzazioni.

Spende oltre 60mila euro in giochi per il cellulare con la carta di credito di mamma: «Sono disperata»

«Guadagnavo 10mila euro al mese con un affitto da 1500. Ora vivo in una casa popolare e chiedo aiuto a Emergency»

Papà apre il salvadanaio dopo due anni

Il video, pubblicato su TikTok dalla figlia di un papà messicano, mostra il momento dell'apertura del salvadanaio. Il maialino va in frantumi sotto i colpi di un martello, mentre il suo prezioso contenuto è libero di espandersi sul pavimento. Tante monete, ma anche banconote di taglio diverso. Ci sono volute diverse ore per contare la piccola fortuna, che è stata ordinata scrupolosamente. «Quanto credi che abbia risparmiato mio padre?», chiede la ragazza ai follower.

I risparmi

La cifra è stupefacente: l'uomo è riuscito a mettere da parte una somma di 324.640 pesos messicani, circa 19.096 dollari USA e 17.300 euro, in due anni. Un bel risultato che non ha impiegato molto a diventare virale su TikTok con più di 19 milioni di visualizzazioni e commenti di ogni tipo: «Non c'è da stupirsi che non si trovino momente per dare il resto», scrive un utente. «Vorrei avere la stessa capacità di risparmiare», ha scritto un altro. «Incredibile», ha commentato un terzo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Giugno 2023, 14:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA