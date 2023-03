Papà scopre che la figlia gli ha donato un rene e scoppia in lacrime: «Perché lo hai fatto?» VIDEO

di Redazione web

TikTok è il social network del momento. La piattaforma raccoglie ogni giorno milioni di video di ogni tipo, da tutorial e challenge a balli e cover di canzoni. Tra così tanti contenuti, a volte è difficile trovare storie davvero emozionanti. È il caso di un video che con la sua storia ha commosso milioni di utenti. Si tratta del momento in cui un papà scopre che il donatore che gli darà il rene di cui ha bisogno non è che sua figlia. La ragazza ha nascosto per più di 8 mesi che sarebbe stata lei la donatrice, poiché era sicura che suo padre non le avrebbe mai permesso di sottoporsi all'intervento.

La figlia dona il rene al padre

Il video è stato condiviso su TikTok dalla protagonista Delayne e ha ottenuto più di 5 milioni di visualizzazioni. Nella clip la ragazza fa il suo ingresso nella stanza in cui il padre si trova già ricoverato trascinando dietro di sé una flebo. «Stai scherzando? Oh, oh», esclama l'uomo non appena la figlia varca la porta, e si sente la voce della persona che sta registrando il video rassicurardo dicendogli «va tutto bene, non ti preoccupare». Nonostante abbia cercato di evitarlo, il padre non è riuscito a trattenere le lacrime di emozione quando ha scoperto che sua figlia avrebbe donato l'organo di cui aveva bisogno per permettergli di continuare a vivere. Delayne ha anche chiesto, attraverso il video, una donazione per poter supportare le spese del suo espianto di rene: «Se 6.000 persone mi pagassero un dollaro l'una potrei coprire il costo dell'operazione».

L'operazione

Il giorno seguente la ragazza ha condiviso un secondo video con un aggiornamento sulla salute sua e di suo padre. La clip includeva una serie di foto tratte dalla loro permanenza in ospedale. «Finalmente possiamo entrambi tornare a casa!», ha scritto nella didascalia. «Papà sta benissimo. Questo è stato un viaggio lungo e doloroso, ma tornare a casa ci aiuterà a guarire meglio. Questa esperienza è stata incredibile e la rifarei se significasse salvare la vita di mio padre».

La reazione sui social e le critiche

Il video ha fatto il giro del mondo e migliaia di persone hanno voluto commentare la bellissima scena, dicendo che l'amore di genitori e figli va oltre e che è proprio nei momenti di difficoltà che bisogna restare uniti. Inoltre, il breve video ha incoraggiato altre persone a condividere la loro storia: «Sto per donare il mio rene al mio patrigno. Ho paura, ma sono felice di poterlo fare», «Avrei fatto lo stesso per mio padre se ne avessi avuto l'opportunità», si legge tra i commenti. Molti utenti di TikTok, però, non hanno condiviso la scelta della ragazza, criticandola per aver svelato al padre di essere proprio lei il donatore: «La maggior parte dei genitori non prenderebbe mai un organo dal proprio figlio temendo che qualcosa potrebbe andare storto», scrive un utente, «Non l'avrebbe preso se lo avesse saputo», ha aggiunto un altro.

