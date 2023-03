Perde la memoria dopo l'anestesia ma si innamora di nuovo del fidanzato: «Mi piaci». Il video del colpo di fulmine

di Redazione web

Spesso i social ospitano commoventi storie d'amore degne di un copione cinematografico che riescono a riempire di speranza i più scettici: che si tratti di una coppia di anziani che resta innamorata per tutta la vita o di una giovane donna che torni a provare amore a prima vista per il fidanzato dopo aver perso la memoria. Lo ha dimostrato l'utente di TikTok @mikefajardo_ , condividendo la reazione di una ragazza dopo aver subito un intervento chirurgico e essersi svegliata dall'anestesia con una piccola perdita temporanea della memoria a breve termine che non le consentiva di riconoscere il suo partner.

Perde la memoria ma si innamora di nuovo del suo fidanzato

«Hai un aspetto strano... ma sei bello», dice la giovane paziente al ragazzo che si sta prendendo cura di lei in ospedale senza sapere che in realtà è il suo fidanzato. La giovane donna lo fissa e gli accarezza il viso, ma anche se stanno insieme da due anni, non riesce a ricordarsi di lui. Ciononostante, prova un'attrazione immeditata: «Mi piaci».

La storia ha commosso 28 milioni di persone

Dal canto suo, il fidanzato non può fare a meno di ridere per la reazione della ragazza e, nonostante ciò, la giovane continua a non capire niente e comincia a flirtare con lui: gli toglie il berretto, se lo infila e mentre gli accarezza la faccia dice «mi piaci». Alla fine il giovane la bacia sulla guancia, lei rimane a bocca aperta e dice ad alta voce: «Il bel ragazzo mi sta baciando». Ma decide anche di fare un ulteriore passo avanti e la bacia sulle labbra, il che fa rimanere a lungo la giovane donna con una faccia sorpresa.

I commenti

Un video che non ha tardato a diventare virale con quasi 28 milioni di visualizzazioni e commenti di ogni genere, sia sugli effetti dell'anestesia sia sul risvolto romantico dell'episodio: «È vero, ci sono persone che non riconoscono gli altri dopo l'anestesia», «Si è innamorata di nuovo», «Quando mi sono svegliata l'infermiera mi ha detto: respira, non ti preoccupare, ho dimenticato di respirare ed ero molto spaventata e mi sentivo come se non sapessi respirare e sono andata in panico», «Dipende tutto da quanta anestesia usano sul paziente, o dipende da come reagisce il corpo» o «Cose che non mi succederanno mai», sono state alcune delle reazioni più popolari.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Marzo 2023, 11:33

