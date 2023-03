La mamma star di TikTok morta improvvisamente a 30 anni: «Soffriva di emicrania, non riusciva a camminare»

di Redazione web

Era una star di TikTok, ma soprattutto la mamma di due bambini piccoli. Jehane Thomas è morta senza alcun preavviso a soli 30 anni dopo aver sofferto per mesi di emicrania. Nulla faceva presagire un così tragico epilogo per la storia della giovane madre single. La notizia della morte di Jehane è stata data da una sua amica, Alyx Reast, che ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per sostenere economicamente i due bambini di 4 e 2 anni: «Nonostante soffrisse di emicranie e da diversi mesi, la sua scomparsa è stata del tutto inaspettata e abbiamo tutti il ​​cuore spezzato», ha scritto la donna.

La malattia

La star dei social media di Doncaster, Inghilterra, aveva più di 80.000 follower su TikTok, dove documentava la sua vita da mamma di Isaac e Elia. Ma di recente il suo feed aveva cominciato a popolarsi di frammenti di una difficile battaglia con la sua malattia. All'inizio di questo mese, Thomas ha condiviso di aver ricevuto una diagnosi di neurite ottica, dopo aver sofferto di emicrania per quasi due anni. «Mi è stata diagnosticata la neurite ottica alcuni mesi fa dopo che per quasi 2 anni mi era stato detto che le mie emicranie erano legate allo stress», ha scritto. «Poi hanno pensato che avessi la sclerosi multipla che per ora è stata esclusa». Il dolore l'ha costretta a un ricovero di una settimana in ospedale, dove è tornata a pochi giorni dalle dimissioni in preda a dolori lancinanti. Nel suo ultimo post due giorni prima della sua morte, Thomas ha condiviso che era in attesa di un intervento chirurgico: «Non posso alzare la testa senza stare male e non sono in grado di camminare, ho bisogno di essere spinta ovunque. Ecco quanto è forte questo dolore».

La raccolta fondi per i bambini

Ora, secondo la raccolta fondi, la famiglia di Thomas, così come Reast e altri amici, piangono la sua morte. «Ho aperto questa pagina nella speranza di raccogliere fondi in modo che i suoi bellissimi ragazzi possano avere la migliore infanzia, creare ricordi e assicurarsi che stiano bene», ha scritto l'amica su GoFundMe. «Niente riporterà ai ragazzi la loro mamma, ma speriamo che porti un po' di sollievo alla sua famiglia, sapendo quanto sono amati e sostenuti».

