Mutui, la mamma disperata per l'aumento dei tassi: «Pago 500 euro in più al mese. Volevo un altro figlio, ma dovrò rinunciare»

di Redazione web

La Bce annuncia un nuovo aumento dei tassi a luglio per combattere l'inflazione. Una brutta notizia per tutti i proprietari di mutui, già saliti a cifre mai viste prima e destinati a crescere ancora. Leanne Kearey vive in Gran Bretagna, ma la sua esperienza non è diversa da quello che succede in Italia. «In un mese il mio mutuo è aumentato di 480 sterline (550 euro, ndr)», ha detto. La Banca d'Inghilterra ha deciso di aumentare i tassi di interesse dallo 0,5% al ​​5% la scorsa settimana. I pagamenti mensili della mamma sono aumentati da 1.120 a 1.600 sterline.

Mutui in crescita: il racconto

«Io e mio marito siamo fortunati ad avere entrambi un buon lavoro e un reddito stabile, tuttavia questo ci ha sicuramente lasciato in una posizione difficile», dice ancora la mamma.

«Dobbiamo accettare questo cambiamento nelle nostre vite, l'opzione di espandere ulteriormente la nostra famiglia è attualmente fuori discussione, non potremmo mai permetterci il costo del mutuo su qualsiasi indennità di maternità e asilo nido commissioni».

«Siamo fortunati ad avere quello che abbiamo, ma i sacrifici sono tanti. È devastante da vedere, e so che gli altri stanno lottando finanziariamente, sembra che le cose possano solo peggiorare», ha concluso.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Giugno 2023, 19:16

