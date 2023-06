Btp Valore legato all'inflazione? La differenza con il Btp Italia

Btp Valore, anche nella seconda giornata di emissione gli ordini del titolo di Stato non smettono di correre. Ieri il bond a tassi crescenti riservato agli investitori retail ha chiuso il collocamento raccogliendo sottoscrizioni per 5,43 miliardi di euro. Il collocamento del titolo, poi, proseguirà fino a venerdì, salvo il caso in cui il Tesoro non decida di chiuderlo anticipatamente, comunque non prima di mercoledì.

Il bond di durata quadriennale offre un rendimento minimo garantito del 3,25% per i primi due anni e del 4% per i restanti due anni, a cui si aggiunge un premio fedeltà dello 0,5% nel caso in cui venga tenuto in portafoglio fino a scadenza.

Oltre a queste particolarità sul rendimento, il Btp Valore si differenzia dagli altri titoli legati al debito dello Stato italiano per altre caratteristiche. Una di queste, da tenere a mente, è sul rapporto con l'inflazione.

Btp Valore, dal rendimento (cedole) al premio finale

II Btp Valore è la nuova famiglia di titoli di Stato riservata esclusivamente ai piccoli risparmiatori. Il Btp Valore potrà essere acquistato in date dedicate, senza vincoli né commissioni, con cedole periodiche crescenti e un premio extra finale di fedeltà per chi detiene il titolo fino a scadenza.

Ecco tutto quello che c'è da sapere.