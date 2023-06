Bolletta del gas resta ferma a maggio, l'ira dei consumatori: «Risparmio irrisorio, solo 2,50 euro all'anno»

Rabbia dei consumatori per l'impercettibile calo della bolletta del gas di maggio, del solo 0,2% rispetto ad aprile. La forte riduzione del prezzo della materia prima sul mercato di Amsterdam (considerato di riferimento) aveva alimentato l'aspettativa di un taglio consistente, oltre il 10%, della tariffa per i consumi del mese scorso per i quasi 7 milioni di utenti del mercato tutelato. Ma la brutta sorpresa è arrivata dall'azzeramento dello sconto Ug2 degli oneri generali. Una «scelta scellerata» dicono i consumatori che chiedono al governo di «rivedere le sue decisioni».

Btp Valore: rendimento, premio finale, come e dove acquistarlo. Sottoscrizioni a oltre 5,43 miliardi

Stangata sulle vacanze, prezzi alle stelle: dagli hotel ai ristoranti, tutti i rincari. «A Firenze +43%»