Mutui a tasso fisso o variabile, quale conviene di più ora? La simulazione: «Si può risparmiare 137 euro a rata»

Mutui a tasso fisso e variabile, qual è la situazione attuale? Nella prima riunione di politica monetaria della Banca Centrale Europea del 2024, la terza consecutiva senza aumenti del costo del denaro, persiste l'incertezza sulla data di un potenziale taglio dei tassi d’interesse, dopo una leggera ri-accelerazione dell'inflazione in Eurozona che a dicembre 2023 ha toccato il 2,9%, rispetto al 2,4% di novembre. L'Osservatorio di MutuiOnline.it descrive una fotografia in chiaroscuro, scattata sul fronte dell'andamento del mercato dei mutui: il tasso fisso è in discesa da 4 mesi e il variabile ha superato il punto critico, e a gennaio crescono del 75% le surroghe rispetto all’ultimo trimestre del 2023.