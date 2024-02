Trattori alle porte di Roma, 250 agricoltori in marcia. Sanremo nel mirino: «Amadeus ospitaci»

di Redazione web

Punto di raccolta, casello di Orte, nel Viterbese: ai 100 trattori in attesa di ingranare la marcia per coprire gli ultimi 70 chilometri che li separa dalla capitale, oggi si aggiungeranno gli altri 250 che partiranno dal presidio di Foiano della Chiana (Arezzo), e altri che si stanno muovendo da tutti i presidi. Una falange di enormi mezzi agricoli che ha l'obiettivo di raggiungere Roma lungo la via Cassia, per portare sotto i palazzi del governo la battaglia contro le direttive dell'unione europea.

Verso Sanremo

«Oggi pausa, ma domani - promette uno dei portavoce, Salvatore Fais - la protesta sarà sui trattori e vedremo come si articolerà una volta a Roma». E nella settimana in cui l'attenzione sarà tutta a Sanremo, gli agricoltori chiedono di avere visibilità al Festival: «Noi chiediamo ad Amadeus se ci può ospitare a Sanremo, così possiamo raccontare a tutti gli spettatori le nostre ragioni, pacifiche ma chiare».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Febbraio 2024, 07:12

