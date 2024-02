Agricoltori, i trattori verso Roma, la polizia evita il blocco a Orte

La protesta degli agricoltori è alle porte di Roma, mentre mille trattori hanno assediato sabato mattina 3 febbraio l'aeroporto di Francoforte, cuore economico dell'Unione europea. Oltre cento mezzi agricoli hanno invaso il piazzale davanti al casello autostradale di Orte, in provincia di Viterbo, con momenti di tensione con la polizia quando alcuni dimostranti hanno messo in mezzo alla strada enormi balle di fieno, tentando di bloccare nuovamente il traffico: tentativo sventato da un massiccio cordone di forze dell'ordine.

Nelle stesse ore altri gruppi si sono spinti coi loro mezzi fino a Formello, a nord della capitale, e a Valmontone. La protesta dunque non si ferma, anzi. La prossima settimana la stessa capitale sarà teatro di una manifestazione degli agricoltori, come ha promesso il leader del movimento Danilo Calvani: «Siamo appena usciti dalla questura, la manifestazione si farà.

«Le politiche green sono devastanti per il settore – ha proseguito –. Non tanto come concetto interno ma come politiche che ci impediscono di produrre ma non fermano il libero mercato che porta la merce in Europa».

Video Askanews

Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Febbraio 2024, 20:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA