Trattori, la protesta sbarca nel cuore di Milano: mucca e vitellino in piazza Duomo

di Redazione web

Hanno voluto portare la loro protesta anche in piazza Duomo a Milano gli agricoltori che, con i loro trattori, stanno tenendo presidi anche in varie zone della Lombardia.

Una decina di loro ha portato nella principale piazza milanese una mucca e un vitellino, scandendo slogan e suonando fischietti. I manifestanti hanno attravrersato la piazza tra turisti e milanesi incuriositi.

Le proteste in tutta la Lombardia

La protesta dei trattori è arrivata questa mattina anche a Pavia, dopo aver toccato nei giorni scorsi Voghera e Casteggio. Oltre 500 mezzi agricoli si sono mossi da una zona periferica della città per raggiungere poi in corteo viale Matteotti, vicino al Castello Visconteo. Al loro arrivo in centro, tra clacson, sirene e bandiere tricolori, sono stati salutati dalle numerose persone presenti in zona per il mercatino dell'antiquariato e la passeggiata della domenica mattina favorita dal bel tempo.

«La manifestazione - hanno spiegato gli organizzatori - ha visto l'adesione anche di agricoltori giunti da Melegnano e della province di Brescia e Alessandria. Sono coltivatori che rappresentano diversi ambiti agricoli, dal riso al vino. Contestiamo le politiche agricole dell'Unione Europea che mettono a rischio l'intero settore primario. Andremo avanti nella protesta, diffusa anche in Francia, Germania e in altri Paesi dell'Europa, sino a che non saremo ascoltati». Su alcuni trattori sono stati esposti cartelli con slogan che riassumono le ragioni della protesta: «Il nostro futuro è anche vostro», «Siamo alla frutta».

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Febbraio 2024, 17:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA