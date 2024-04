Btp Valore. Il ministero dell’Economia e delle finanze annuncia la quarta emissione che avrà luogo da lunedì 6 maggio a venerdì 10 maggio (fino alle ore 13), salvo chiusura anticipata.

Btp Valore, emissione speciale

Questa emissione speciale, comunica il Mef, offre l'opportunità di investire in uno strumento di grande successo come il Btp Valore, sia a chi non ha ancora avuto modo di sottoscriverlo nel precedente collocamento, sia a tutti i piccoli risparmiatori e affini a cui è dedicato.