Newey, oggi l'addio ufficiale alla Red Bull. La BBC: «Sta considerando l'offerta della Ferrari, Aston Martin non gli interessa» La notizia è ormai nota da giorni, ma non sono chiare le cause che hanno portato Newey a lasciare il team per il quale ha lavorato negli ultimi due decenni







di Redazione Web Il futuro della Formula 1 potrebbe cambiare nelle prossime ore. Gli appassionati di mezzo mondo sono in attesa di conoscere quale sarà la prossima destinazione di Adrian Newey, l'ingegnere che ha progettato la Red Bull di Verstappen e che dopo 19 anni ha deciso di lasciare la scuderia di Milton Keynes. L'annuncio ufficiale dell'addio dovrebbe arrivare oggi, martedì 30 aprile. La notizia è ormai nota da giorni, ma non sono chiare le cause che hanno portato Newey a lasciare il team per il quale ha lavorato negli ultimi due decenni. Adesso la domanda degli appassionati è una: dove andra? Newey alla Ferrari? Adrian Newey ha sul piatto offerte da tutte le scuderie della Formula 1. Il suo arrivo potrebbe cambiare le sorti di chiunque. Da tempo la Ferrari sta portando avanti un'opera di convincimento, che fino a oggi non ha portato i suoi frutti. Ora però, i tifosi della Rossa possono davvero sperare. Secondo l'esperto della BBC Adrian Benson, Newey «ha offerte da Ferrari e Aston Martin. Fonti a lui vicine mi dicono che sta seriamente considerando la Ferrari ma non è interessato ad andare all'Aston Martin», dice. Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Aprile 2024, 14:26

