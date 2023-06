La borsa minuscola venduta a 58mila euro: «Più piccola di un granello di sale, per vederla ci vuole il microscopio»

di Redazione web

Una borsetta microscopica "più piccola di un granello di sale" è stata venduta all'asta per 63.750 dollari (poco più di 58mila euro). La borsa misura 657 x 222 x 700 micrometri e per vederla è necessario un microscopio. Il minuscolo accessori è stato creato da un collettivo artistico noto come MSCHF, un'azienda con sede a Brooklyn che ha acquisito notorietà per le sue creazioni rivoluzionarie, tra cui scarpe contenenti sangue umano e scarpe da ginnastica con acqua santa nelle suole.

La borsa microscopica

Realizzata in resina fotopolimerica, la borsa è stata creata utilizzando la tecnologia di stampa 3D comunemente impiegata per creare intricati modelli e strutture meccaniche. Durante il processo di produzione, alcuni dei minuscoli campioni della borsa erano così piccoli che il team MSCHF li avrebbe persi, secondo la rivista Smithsonian.

Tuttavia, il nuovo proprietario della borsa non deve preoccuparsi di smarrire il proprio acquisto, poiché nella vendita era incluso un microscopio con display digitale. L'articolo è stato venduto all'asta, con un prezzo base di 15mila dollari, e anche se è decorata con il logo del marchio Louis Vuitton non ha nulla a che vedere con il brand di lusso.

