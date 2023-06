Pharrell Williams, la nuova borsa di Louis Vuitton e il prezzo da record. Gli hater: «Questo è pazzo»

di Redazione Web

L'evento non era atteso, di più. A Parigi, è arrivato il debutto di Pharrell Williams come direttore creativo di Louis Vuitton, chiamato a colmare il vuoto lasciato dalla scomparsa prematura di Virgil Abloh. In questi giorni lo stilista e cantautore americano ha assistito in prima fila a tante sfilate e accompagnato dai suoi occhiali da sole gioiello, Pharrell si è seduto in prima fila agli show di Dior, Junya Watanabe, Loewe e molti altri.

In più di un'occasione, con sè, in più di un’occasione, ha portato una borsa Speedy gialla di Louis Vuitton,soprannominata “Millionaire Bag”, che ha immediatamente catturato l’attenzione del web e soprattutto degli hater. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Pharrell Williams, grande attesa per il live di martedì allo Street Music Art

La borsa Speedy gialla di Louis Vuitton

Stando alle informazioni diffuse sul web, la nuova borsa Speedy di Pharrell Williams sarebbe realizzata in pregiata pelle di coccodrillo, con fibbie, rivetti e catena a maglie cubane in oro giallo.

I commenti degli hater

Tantissimi sono stati i commenti dei fan di Williams e soprattutto non sono mancate le critiche degli hater al video pubblicato sul suo profilo Instagram. «Questo ragazzo è pazzo, paga un milione di euro per una borsa». «Vergogna a te e a coloro che credono che catturare, allevare, torturare e uccidere animali sia di alta moda. Hai preso la vita di qualcuno. Ladro».

E ancora: «Sei una persona cattiva, smettila di usare gli animali e vai ad aiutare le persone povere e che hanno realmente bisogno di aiuto»

