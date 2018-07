Sneakers d'estate, dal fluo all'arcobaleno ecco tutti i (coloratissimi) modelli di tendenza

Sabato 21 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Codici estetici che non passano mai di moda, ma si rinnovano e diventano irrinunciabili must have per l'estate e anche per il prossimo autunno. Le sneakers, tra stampe, giochi di colore e applicazioni o loghi impressi sulle texture, riescono sempre a stupire i fashion addicted ed i modaioli.A casa, ad esempio, con la nuova linea autunnale “Color Theory”, che si ispira alla libertà di espressione individuale, per essere se stessi quando e dove si vuole, le celebri calzature si associano ad una capsule di abbigliamento unisex, che guarda oltre i confini e le barriere di genere. Differenti nuance da abbinare a maxi-shirt con cappuccio o t-shirt, senza dimenticare i cappelli disponibili nei toni del nero, albicocca, rosa e bianco.Sfumature e intrecci di colore anche per il brand Superga che punta su uno dei modelli più romantici, la mitica “2750”, con una palette cromatica che va da lilla al verde acqua, passando per il grigio perla per lei, mescolando nella collezione fascino e femminilità grazie al satin. La tomaia è in pelle scamosciata e traforata per un look casual, con sneakers adatte anche a lui e a chi è sempre attento allo stile e all'eleganza. Con le nuove “”, modella e conduttrice britannica, l'intramontabile accostamento del black and white, così come per il modello firmato dal campione e tennista Ivan Lendl, diventa un gioco cromatico al quale non si può rinunciare e ripropostanche sulle iconiche sabot. Per chi ama andare in spiaggia, magari per un aperitivo aspettando il tramonto in compagnia, Superga si tinge di contrasti e, per gli amanti delle sneakers e del sole, il modello “2750” si colora di giallo con bordure nere.Sportive, adatte ai runner e a chi ama prendere la vita di corsa, Adidas guarda invece a Tokyo e alla frenesia della contemporaneità con alcuni modelli ultramoderni total black e suole con applicazioni in verde e blu, mentre per il testimonial (social) d'eccezione, il cantante Pharrell Williams, le Adidas “Crazy” si vestono di total pink, con le classiche tre strisce laterali in bianco e la scritta “Ambition” sul davanti. Dal 28 luglio l'hashtag ufficiale sui social sarà “” con un nuovo trend che da Instagram a Facebook farà impazzire i fashionistas.“Stay proud, stay true” è invece il claim di casadove lo sportswear diventa fluo e con la “”, disponibile già dal 23 giugno scorso negli store e sulle piattaforme di shopping online, il marchio celebra con tutti i colori dell'arcobaleno il futuro dei diritti Lgbt grazie alle iconiche “Air Max 270” mentre, all'insegna dell'heritage, il passato incontra il presente con le “Vapormax 97” dalla suola verde fluo e adatte per lo sport all'aria aperta. Ce n'è per tutti i gusti e per tutte le tasche tra le tantissime proposte, basta saper scegliere il modello più adatto alla propria personalità per distinguersi, ma allo stesso tempo essere riconoscibili, grazie alle proprie e personali snkeakers.