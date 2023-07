Si laurea con 108 e scrive infuriata alla prof: «Perché un voto così basso?». Il video su TikTok scatena le critiche: sei senza rispetto

di Redazione web

Si laurea con 108 su 110, ma dopo mesi scrive una lunga mail alla professoressa per lamentarsi. Melania Belardo ha raccontato la sua esperienza su TikTok, in un video che in poco tempo è diventato virale. La ormai ex studentessa si è laureata lo scorso aprile. Sperava di chiudere il suo percorso accademico con il massimo dei voti, ma la commissione non l'ha premiata come avrebbe voluto. Così, dopo mesi di riflessioni, si è lasciata andare in una lunga mail indirizzata alla sua relatrice. Ma il suo gesto a qualcuno non è piaciuto.

La lettera alla prof

Melania ha mostrato su TikTok la mail inviata alla professoressa con la quale ha conseguito la laurea, ovviamente senza mostrare il suo nome. «Dopo mesi quel 108 mi torna in mente e mi viene da chiederle da cosa è stata causata una votazione tanto bassa. Dare un 5/9 come valutazione del lavoro, vuol dire che è appena sufficiente», scrive Melania Belardo nel messaggio alla professoressa. «Mi domando come mai non mi abbia fermato prima, visto che avevo espresso il desiderio non voler rovinare il mio percorso accademico», ha aggiunto.

Il video ha avuto oltre 700mila visualizzazioni e ha creato un dibattito, tra chi le ha dato ragione e chi invece l'ha attaccata. Sebbene sul suo profilo i commenti siano per lo più positivi, su Twitter (dove è stato ripostato da un utente) sono state molte di più le critiche e i commenti ironici, tra cui spunta anche quello del professore Roberto Burioni («La vita è ingiusta.

Le scuse della studentessa

Dopo le critiche, la ragazza è tornata su TikTok con un secondo video sull'argomento, stavolta per chiedere scusa. «Chiedo scusa se questo video ha potuto far sentire sbagliato qualcuno. Non era mia intenzione. Quella mail è stata scritta sull'onda emotiva»

