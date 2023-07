Da corriere della droga a laureata: «Dopo che mi hanno sequestrato 11 chili di cocaina, la mia vita è cambiata»

di Redazione web

La storia di Michaella McCollum è molto particolare. Sicuramente, il suo nome non passa inosservato ai più, dato che, la sua vicenda e storia fece il giro del mondo nel 2013. La ragazza, infatti, originaria di Dungannon, Irlanda del Nord, venne arrestata, insieme all'amica Melissa Reid di Lenzie, Scozia, il 6 agosto dello stesso anno con per avere tentato di lasciare il Perù con i bagagli contenenti chili e chili (11 e 12 per valigia) di cocaina. Ora, dopo l'accaduto e anni di carcere, l'ex corriere della droga si è ricostruita una vita, a cominciare dalla sua laurea.

La storia di Michaella McCollum

Michaella McCollum ha raccontato la sua particolare storia all'interno del documentario prodotto da Netflix e intitolato "High", però, la donna è molto attiva anche sui propri canali social e, in particolare su Instagram dove conta più di cento mila follower. Con uno scatto pubblicato qualche giorno fa, Michaella ha voluto ricordare come nel giro di qualche anno, dopo il brutto accaduto in Perù, che ha coinvolto lei e la sua amica (soprannominate "The Peru Two"), sia riuscita a rifarsi una vita. La didascalia del post recita: «10 anni fa mi stavo laureando! Sono così felice di essere arrivata fin qui». Il post ha riscosso moltissimo successo e Michaella ha ricevuto davvero tanti complimenti per la sua storia.

I commenti degli utenti social

Sotto al post pubblicato da Michaella McCollum sono comparsi migliaia di like e commenti.

