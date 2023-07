«La maestra ha messo mia figlia di 7 anni dietro a una pianta durante il saggio di fine anno. Ora è terrorizzata dalla scuola»

di Redazione web

Il saggio di fine anno alla scuola elementare. Croce e delizia di studenti e genitori. Ma una cosa è certa: qualunque sia la performance in cui si esibiranno i piccoli artisti, in platea ci sarà sempre un pubblico di adulti armati di smartphone e pronti a scattare foto. A patto che si riesca a individuare il proprio bambino tra gli altri, e che non sia stato posizionato dietro a una pianta. Questo è quanto accaduto a una bimba di 7 anni, un episodio che ha turbato non solo lei, ormai terrorizzata dal tornare a scuola, ma anche la mamma, che si è sfogata si social raccontando quanto accaduto alla recita e cercando suggerimenti su come far superare il trauma alla figlia.

«Mia mamma non mi ha mai aiutato con mio figlio, preferisce fare yoga. Ho deciso di non farglielo più vedere. Sbaglio?»

«Mia figlia di 3 anni ha paura di indossare i pantaloncini: ho scoperto il motivo e voglio uccidere mia suocera»

La bambina nascosta dalla pianta

La mamma di Xara ha raccontato in un post su Reddit quanto accaduto nel giorno del saggio di fine anno di sua figlia di 7 anni, che frequenta una scuola privata con metodo Montessori. La donna spiega di avere anche un figlio, gemello della bimba, che è però iscritto a una scuola pubblica. «Mia figlia Xara è terrorizzata dall'idea della scuola dopo la brutta esperienza al saggio di fine anno e vorrei sapere come aiutarla», esordisce la mamma. Poi spiega di aver accompagnato qualche giorno prima entrambi i figli al centro commerciale per scegliere gli abiti che avrebbero indossato al saggio, e mentre l'esperienza del maschietto è stata esaltante, per la bimba è stato un vero e proprio trauma.

«Xara ha scelto un vestito nero piuttosto lungo con piccoli luccichii, che voleva indossare con i suoi anfibi neri e una fascia. Quando siamo arrivate a scuola, l'insegnante ha tenuto un discorso all'intera classe celebrando i loro sforzi. Poi è andata da ogni studentessa individualmente, una per una, di fronte ai loro genitori, e le ha chiamate belle e si è complimentata con loro. Tranne che con Xara. Credeva che sarebbe stata l'ultima e stava aspettando, perché idolatra la sua insegnante. Siamo poi passate allo spettacolo, nella sala mensa. L'insegnante ha dato ordini a tutti, ha detto a mia figlia di non muoversi da dietro la pianta in vaso (ma questo non le era stato detto durante le prove). Ero l'UNICO genitore lì che non riusciva a scattare una foto/video decente di mia figlia che cantava e ballava le canzoni di fine anno.

Ce ne siamo andate, le ho preso un gelato, le ho parlato di esperienze ingiuste con i miei insegnanti quando ero bambina, abbiamo festeggiato l'estate, abbiamo preso suo fratello e tutto è stato dimenticato. L'unico problema è che ora se Xara sente parlare di scuola rimane pietrificata. Sono preoccupata di non aver fatto di più, ma so che gli insegnanti di solito lavorano molto duramente e mi sono sentita male al momento di insistere. Xara non aveva mai avuto problemi con questa insegnante, mi scriveva costantemente che mia figlia non partecipava alle attività di gruppo e alza la mano per rispondere alle domande, ma ha voti straordinari e nessun altro problema». Al termine del racconto, la mamma chiede consiglio agli altri genitori.

Nonna babysitter chiede alla figlia 20 euro l'ora per tenere il nipote, la mamma: «Non metterà più piede in casa mia»

I commenti

Il post ha generato le risposte accorate degli utenti, che si sono prodigati in commenti e consigli. «Per me, questo suona come una molestia mirata, di cui gli insegnanti sono assolutamente capaci nelle scuole pubbliche e private. Ho esperienza con entrambi», ha detto uno. «Oltre a presentare una denuncia contro l'insegnante, personalmente cambierei scuola. Sembra che tuo figlia sia vittima di bullismo da parte dell'insegnante», ha sottolineato una mamma, che continua: «Metterei una denuncia per iscritto il prima possibile e includerei le tue foto di tua figlia dietro la pianta. Se le molestie continuano, allora è una rappresaglia, che può portare alla fine della carriera. L'umiliazione pubblica non è assolutamente mai un modo accettabile per insegnare ai bambini in nessun contesto. Devi difendere tua figlia». Infine, un genitore ha qualche consiglio costruttivo per andare avanti: «Devi comporre un'e-mail molto ben scritta, ferma ma gentile, indirizzata al direttore della scuola che spieghi la situazione e l'impatto su tua figlia della sua esperienza dell'anno scorso. Devi chiarire che vuoi davvero assicurarti un'esperienza diversa per l'anno prossimo e vorresti sapere a chi consigliano di assegnare tua figlia in seconda elementare per evitare che accada di nuovo. Lo spirito di questa email dovrebbe essere 'siamo una squadra, cosa faremo per aiutare questa ragazza?'».

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Luglio 2023, 15:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA