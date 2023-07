Scuola, insufficiente un alunno su due e metà dei liceali non capisce quello che legge. I dati del rapporto Invalsi 2023

Gli studenti italiani peggiorano. I dati del Rapporto Invalsi (presentato oggi alla Camera) si possono definire drammatici: oltre 45% degli alunni non raggiunge il livello base in V elementare. Il confronto nel tempo degli esiti della scuola primaria mostra un indebolimento dei risultati in tutte le discipline sia in II che in V elementare. In II elementare i risultati di Italiano e di Matematica sono più bassi di quelli del 2019 e del 2021 e, sostanzialmente in linea con quelli del 2022. Il ministro dell'Istruzione Valditara commenta allarmato: «I dati confermano un elemento di forte preoccupazione».

Il rapporto Invalsi

In Matematica 1 bambino su 3 non raggiunge le competenze di base nè in II nè in V. Qui i risultati del 2023 sono più bassi di quelli degli anni precedenti, compreso il 2022, in tutte le discipline, incluso l'Inglese. È quanto emerge dal Rapporto Invalsi 2023 presentato oggi.

