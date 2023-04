25 aprile, il ministro Valditara: «Festa di tutti gli italiani, sia celebrato nella gioia e nella concordia»

«Il 25 aprile è una data fondamentale nella storia della nostra Repubblica: segna la sconfitta della dittatura fascista, la fine della guerra, il ritorno alla libertà e alla democrazia». Lo dice il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara in occasione della Festa della Liberazione, di domani 25 aprile.

«Oggi, condannando il fascismo, noi ci dichiariamo per le libertà individuali, per lo stato di diritto, per la sovranità popolare, per la pari dignità di tutti gli esseri umani: i pilastri della nostra Costituzione. È dunque un giorno di festa che deve essere celebrato nella gioia e nella concordia. La festa della Liberazione sia la festa di tutti gli italiani. La scuola, nella sua costante attività quotidiana, è il primo presidio della memoria di ciò che è stato, luogo di formazione per eccellenza delle nuove generazioni ai valori democratici. Un bene prezioso per l'intero Paese».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Aprile 2023, 20:20

