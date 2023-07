Matrimonio a tema calcio: «Come mettere d'accordo gli sposi che tifano squadre avversarie». Il video su TikTok

di Redazione web

Cosa fare quando i futuri sposi tifano ardentemente due squadre di calcio che sono avversarie da tutta la vita? Si celebra un matrimonio a tema calcio, dove la sposa indossa i colori della sua squadra del cuore e lo sposo quelli della propria.

Questo è quello che è successo in Inghilterra a Chloe e Rob che hanno deciso di rendere indimenticabile il loro matrimonio. La sposa ha pubblicato diversi video su TikTok dove ha documentato i dettagli che hanno reso la giornata molto a tema calcistico, ma anche elegante e formale. Uno dei video è diventato virale e in molti si sono congratulati per il risultato finale che ha lasciato tutti a bocca aperta. Andiamo a scoprire alcuni dettagli del loro matrimonio.

Il matrimonio a tema calcistico

Chloe e Rob hanno pensato proprio a tutto quando hanno deciso il tema del loro matrimonio. Lei è una grande tifosa del Nottingham Forest, mentre lo sposo guarda solo i Wolverhampton.

Le damigelle hanno scelto abiti rossi e la sposa ha un bellissimo abito bianco, mentre lo sposo ha scelto un abito con la giacca nera, la cravatta arancione e il pantalone elegante nero. Ma non finisce qui.

Ad aver incuriosito i fan sono stati i dettagli posizionati nella sala: dai centrotavola a tema, al nome dei tavoli, tutto era a tema calcistico.

La risposta della squadra dei Wolverhampton

La squadra di calcio dei Wolverhampton ha visto il video su TikTok che è diventato virale in pochissime ore e ha risposto facendo le congratulazioni, solo allo sposo perché è tifoso della squadra. La sposa ha risposto con tono ironico, scrivendo: «Congratulazioni a lui per aver sposato una tifosa di una squadra fortissima»

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Luglio 2023, 16:38

