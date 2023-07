Giulia Penna si sposa, il matrimonio con il (misterioso) fidanzato Igor. Mamma e papà in lacrime alla prova dell'abito

di Redazione web

Giulia Penna, 31 anni, cantautrice e influencer da oltre un milione di follower su Instagram ha annunciato di essere pronta al matrimonio con il fidanzato storico, il misterioso Igor con cui sta da ben 16 anni. La notizia è arrivata con il videoclip di "Due notti a Barcellona", dove la cantante ha mostrato alcuni momenti del suo addio al nubilato, a cui hanno partecipato anche le sue grandi amiche Ludovica Pagani e Alice de Rosa.

Il velo bianco ha lasciato poco spazio all'immaginazione e, poi, finalmente è arrivato l'annuncio ufficiale: a settembre Giulia sposerà il suo misterioso fidanzato. Del fortunato non si sa quasi nulla, se non (forse) il nome: Igor. I due stanno insieme da 16 anni, la loro storia d'amore sembrerebbe essere iniziata tra i banchi di scuola e il ragazzo ha deciso di non apparire mai pubblicamente e Giulia ha sempre rispettato la sua volontà, non mostrandolo mai nelle sue storie di Instagram o post.

Il grande giorno, tuttavia, si avvicina e Giulia Penna ha già iniziato a provare gli abiti da sposa, alla ricerca di quello giusto che sembrerebbe essere arrivato, vista la reazione della cantante e della sua famiglia.

Giulia Penna si sposa e l'abito è un incanto

Giulia Penna ha pubblicato un video che la ritrae nell'atelier di abiti da cerimonia e matrimonio di AtelierEmé, dove è intenta a provare alcuni abiti da sposa e, una volta trovato quello giusto, che non ha mostrato ai suoi follower, i genitori sono scoppiati a piangere dall'emozione. Mamma e papà erano in lacrime e contentissimi di vedere la loro "bambina" fasciata nell'abito bianco che ha scelto per il suo grande giorno.

Giulia ha scritto: «Tutti a piagne! Dicono che l’abito giusto si senta, non ci credevo e invece è proprio vero! La gioia negli occhi dei miei genitori è qualcosa d’indescrivibile… ah ovviamente l’abito che ho scelto non è quello nel video! Fino a settembre c’ho tempo de magnamme un sacco de carbonare tanto poi riprendiamo le misure una settimana prima».

Non ti preoccupare Giulia, i tuoi fan sono sicuri che sarai bellissima nel giorno più iportante della tua vita e chissà che non sia l'occasione in cui potrà finalmente rivelare l'identità del misterioso fidanzato, quasi marito! I fan non vedono l'ora.

