Alessandra Mastronardi si è sposata, Elena Sofia Ricci al settimo cielo: «Adesso divento nonna»

L'uscita dalla chiesa, i baci e il primo ballo da marito e moglie: Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino non potrebbero essere più innamorati di così. L'attrice, nelle ultime ore, ha condiviso un post sul suo profilo Instagram con una carrellata di foto e una tenera didascalia a corredo. «L'amore vince su tutto, anche il tempo e lo spazio. Io e te», ha scritto l'attrice. Ma un commento non è passato inosservato ai fan: quello di Elena Sofia Ricci. Andiamo a vedere cosa ha scritto l'attrice nel dettaglio.

Un giorno davvero speciale è stato per Alessandra Mastronardi l'8 luglio a Capri. E una seconda "mamma", Elena Sofia Ricci, ha voluto farle i più sentiti auguri all'attrice per il suo matrimonio. D'altronde, Elena Sofia Ricci e Alessandra Mastronardi hanno lavorato per anni spalla a spalla nella fiction I Cesaroni.

Per questo motivo l'attrice ha pubblicato un tenero commento al post della Mastronardi: «Oddio ma che davvero? Ora va a finire che divento nonna. Auguri a me».

