Alessandra Mastronardi paparazzata a Roma con il nuovo fidanzato: ecco chi è FOTO

Alessandra Mastronardi paparazza ancora. Seppur non viva stabilmente in Italia, negli ultimi mesi è stata spesso fotografata per le strade romane in dolce compagnia. A beccarla, stavolta, sono stati i fotografi di Diva e Donna che l'hanno immortalata con il fidanzato Gianpaolo, con il quale passeggiava al tramonto.

Tempo fa, l'attrice è stata immortalata in compagnia del dentista romano, ma non aveva espresso alcun commento in merito. E, ora, a distanza di pochi mesi, compare nuovamente mano nella mano con la sua dolce metà. Secondo quanto riporta il settimanale, i due avrebbero passeggiato a Villa Borghese, dove sono stati fotografati mentre parlavano animatamente per poi spostarsi sulla terrazza del Pincio. Nella foto pubblicata dalla rivista, emerge il forte legame fra i due, in cui lui le tiene delicatamente le mani, al calar del sole. Un'immagine idilliaca.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Agosto 2022, 15:44

