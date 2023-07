L'uomo dell'abito «blu e nero o bianco e oro» (che divise il web) accusato di tentato omicidio della moglie

di Redazione web

Nel 2015 divenne famoso per aver lanciato un quesito agli utenti in rete sul colore di un vestito, oggi è accusato di tentato omicidio contro la moglie. Keir Johnston, 38 anni, si è presentato dinanzi la Corte di Glasgow per il processo, attualmente in corso, relativo alla denuncia ricevuta da parte della moglie circa un'aggressione molto violenta, risalente all'anno scorso.

L'accusa di tentato omicidio

I pubblici ministeri hanno affermato che Keir Johnston, 38 anni, mentre si godeva il successo dovuto alla viralità della foto lanciata in internet sul vestito blu e nero o bianco e oro, avrebbe condotto una campagna di terrore di 11 anni contro sua moglie, abusando di lei a livello domestico e controllandola in modo aggressivo.

I pubblici ministeri hanno affermato che la violenza è culminata in un tentato omicidio dopo che lui avrebbe preso un coltello, l'avrebbe inchiodata e cercato di soffocarla nella loro casa sulla remota isola di Colonsay, nelle Ebridi Interne, l'arcipelago scozese, nel marzo 2022.

Johnston, per l'accusa, avrebbe trascorso anni a isolare sua moglie allontandola dai suoi amici, e monitorando i suoi movimenti e le sue finanze, controllando la quantità di denaro a cui aveva accesso.

La coppia è stata invitata a partecipare al chat show della comica Ellen Degeneres poco dopo che l'abito è diventato virale e ha portato a casa circa 10mila euro e un viaggio a Grenada, nei Caraibi, dopo aver rivelato che l'abito era in realtà nero e blu.

L'abito, soprannominato "The Dress That Broke the Internet", è diventato virale dopo essere stato condiviso per la prima volta da un'ospite al loro matrimonio del 2015, Caitlin McNeill, che ha chiesto aiuto per risolvere il dilemma del colore.

