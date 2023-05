Ricercato per l'aggressione alla moglie, si dà fuoco anche lui fuori dall'ospedale: è gravissimo

di Redazione web

Lunedì, dopo una lite con la moglie che lo aveva riaccolto in casa, l'aveva accoltellata, le aveva versato alcol sul volto e le aveva dato fuoco. Due giorni dopo, mentre la donna è ricoverata in ospedale in gravi condizioni, l'uomo ha prima provato ad entrare ma è stato respinto dalle guardie, poi ha provato a darsi fuoco anche lui stesso. Lui si chiama Abdo Badraoui, ha 30 anni ed era ricercato dalle forze dell'ordine da lunedì.

Riaccoglie il marito in casa, lui le dà fuoco e la accoltella: lei è gravissima. In fuga un 32enne marocchino

Si dà fuoco fuori dall'ospedale

L'aggressione ai danni della moglie era avvenuta nella loro abitazione a Galatone, in provincia di Lecce. Oggi il trentenne è arrivato a bordo della sua auto, una Fiat Grande Punto, ha provato a entrare nell'ospedale Perrino di Brindisi, dov'è ricoverata la donna, ma non gli è stato concesso: a quel punto, con un orsacchiotto di peluche tra le mani, ha preso una bottiglia contenente benzina e si è dato fuoco. Ora anche lui è nella rianimazione dello stesso ospedale con ustioni sull'80% del corpo: a quanto si apprende è in pericolo di vita.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 31 Maggio 2023, 20:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA