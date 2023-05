Tentano di scippare la borsetta alla moglie e gli spaccano una bottiglia in testa: paura in centro a Roma

di Noemi Aloisi

Il tentato furto, l'aggressione ed il sangue, il proprietario di un B&B e sua moglie vivono un incubo in pieno centro a Roma. Tutto è accaduto nei pressi di Piazza Vittorio Emanuele in Via la Marmora: «Stavo scaricando della biancheria da portare nelle camere che affittiamo e mia moglie D.C. mi stava dando una mano, nel farlo ha poggiato la sua borsa nel sedile del passeggero». A quel punto un malintenzionato sarebbe sbucato vicino l'auto e avrebbe rubato la borsa.

«Mia moglie in quel momento stava ancora prendendo delle cose nel portabagagli e l'ha visto andarsene tranquillamente a piedi così gli è corsa dietro. Io che nel frattempo ero salito a portare le cose in struttura mi stavo dirigendo nuovamente verso la macchina quando li ho visti in piena colluttazione e li ho raggiunti», il signore ha recuperato la borsa e l'ha riconsegnata a sua moglie.

Fortunatamente la ferita non era grave, «siamo davvero stanchi, non è possibile andare avanti così, nel quartiere i miei vicini hanno paura e io sono preoccupato per le mie figlie. Ho detto più volte di fare una petizione, di farci sentire, perchè non si può vivevere così». Purtroppo in zona si aggirano diversi malviventi che non lavorano e passano il giorno a bere e commettere piccoli furti, secondo alcuni abitanti le istituzioni dovrebbero occuparsi di questa situazione che degenera di giorno in giorno.

