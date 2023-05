Femminicidio in Spagna, arrestato un italiano. Dal passato il sospetto choc: «9 anni fa la sua ex sparì nel nulla»

di Redazione Web

Un 45enne italiano è finito in manette mercoledì a Torremolinos (Malaga), in Spagna, accusato di aver ucciso la compagna: ma secondo quanto riportano diversi media spagnoli, la donna morta, una 28enne spagnola, non sarebbe l'unica vittima in questa vicenda. In passato l'uomo, Marco G., avrebbe infatti avuto un'altra partner di cui si sono perse le tracce a luglio del 2014, e il sospetto è che anche lei sia stata uccisa e fatta sparire.

Uccide la figlia 16enne e l'amante della moglie, e posta il video choc con le vittime su WhatsApp

Melania Rea, il fratello: «Parolisi? Di lui non sappiamo più niente. E sua figlia ha cambiato cognome»

Italiano arrestato in Spagna per femminicidio

I media iberici citano i racconti dei parenti della donna scomparsa nove anni fa, la cittadina albanese Sibora Gagani, e di fonti di polizia. L'uomo arrestato è ora accusato di aver ucciso a coltellate l'attuale compagna, Paula, con cui aveva anche un figlio, mercoledì mattina nella casa in cui entrambi avevano convissuto. Dopo l'aggressione, il presunto killer ha tentato la fuga in presenza di alcuni testimoni, venendo poi fermato dalla polizia alcune ore dopo.

La foto riconosciuta dai parenti

Secondo El Espanol, una foto dell'italiano fatta circolare su social nelle ore in cui è stato latitante è arrivata fino ai parenti di Gagani, che l'hanno riconosciuto come l'ex della ragazza, 22enne all'epoca della scomparsa. I due si erano conosciuti tempo prima a Nettuno, vicino a Roma, secondo ricostruzioni della stampa iberica.



Ora i parenti di questa donna, che in Spagna aveva utilizzato il nome falso di Simona Faraone, sospettano che quell'uomo abbia avuto a che fare con la sparizione dell'ex fidanzata.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Maggio 2023, 18:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA