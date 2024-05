Andy Milo, l'ex ballerino in carcere per i ricatti sessuali agli uomini conosciuti sui siti d'incontri e sulle chat gay: dovrà scontare 10 anni

di Redazione Web

Arrestato e portato in carcere Andy Milo: il noto ballerino di balli latino-americani dovrà scontare una pena di 10 anni per estorsione aggravata e maltrattamenti in famiglia. Andrea Franzon, questo il vero nome del 38enne Andy Milo, è stato portato dai carabinieri nel carcere di Rovigo.

Chi è Andy Milo

Il ballerino, a cui Striscia la Notizia aveva dedicato un servizio nel 2019 in cui evidenziava l'estorsione a sfondo sessuale e persecuzione ai danni di un uomo veneziano, conosciuto tramite un annuncio sul web, come riporta Il Gazzettino, avrebbe perseguitato la vittima chiedendogli ripetutamente denaro. In caso di rifiuto, la sua vita intima sarebbe stata resa pubblica.

Ricatti sessuali agli uomini conosciuti sulle chat gay che Andy Milo ha posto in essere nello scorso di un decennio, tra il 2011 e il 2021: si era anche finto il gestore di un sito d'incontri e aveva intimato a una vittima di versare 1.300 euro sul suo conto per non essere denunciato.

I video e i vip

Andy Milo ha raggiunto una discreta notorietà come ballerino di balli latino-americani, girando video con la partecipazione anche di Patrizia D’Addario, una delle protagoniste del “bunga bunga”. Cecilia Rodriguez.

